Россияне рассказали, чего не выносят на первом свидании

Россияне рассказали, чего не выносят на первом свидании
Фото: unsplash.com
Главным разражителем оказался запах

Россияне приняли участие в опросе, поделившись самыми отталкивающими особенностями на первом свидании. По словам большинства опрошенных, порядка 93%, неприятный запах человека может стать самой неприятной вещью в данной ситуации.

Больше половины указали, что им не нравится мятая одежда на партнере, поскольку она портит первое впечатление. Также большинство не в восторге от кроксов, татуировок, слишком длинных ногтей и филлеров в губах.

При этом среди вещей, которые многие одобряют, оказался сдержанный макияж или его полное отсутствие. Хорошее впечатление о человеке у 78% опрошенных может усилить парфюм, но примерно столько же девушек указали, что не любят сильно выделяющиеся запахи на мужчине.

Среди самых предпочтительных мест для свидания респонденты выбрали прогулки и рестораны. Около половины считают, что на первой встрече уместно подарить небольшой подарок, а остальные отметили, что лучше обойтись без презентов.

Источник: Газета.ру

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