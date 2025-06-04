Спектакль Домогарова в Израиле оказался под угрозой срыва

Против знаменитости развернули информационную кампанию

В июле Александр Домогаров планировал поехать со своим спектаклем "Вертинский" в Израиль. Однако, как только об этом узнали активисты, представления с участием российского актера попытались отменить, указав на его пророссийскую политическую позицию. Промоутер Герман Хазанов, который является принимающей стороной мероприятия, высказался по поводу ситуации.

По его словам, все попытки сорвать спектакль с Домогаровым – это часть проплаченной акции. Организатор отметил, что он не намерен принимать участие в конфликтах третьих стран, поскольку в Израиле также непростая ситуация.

"Про конфликт России и Украины я предпочитаю, чтобы думали россияне и украинцы. И желательно, не на диванах в теплых европейских странах, а в странах, за которые они топят. Тогда все будет по– честному", – сказал промоутер.

Хазанов заявил, что Россия для Израиля не является недружественным государством, поэтому в случае, если отношения между странами серьезно испортятся, тогда приглашать российских артистов для концертов перестанут. Недовольные активисты, по его мнению, не должны указывать другим людям, кудя им ходить и что смотреть.

Ранее Домогаров назвал "ущербными" россиян, недовольных ценами на его спектакль.