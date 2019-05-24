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США строят грозу российских "Бореев"

Фото: www.globallookpress.com
"Колумбия" станет самой опасной подлодкой в мире

В США торжественно разрезали первую сталь для головной стратегической подлодки нового поколения "Колумбия". Субмарины должны заменить существующие "Огайо" и дать отпор российским "Бореям". Более того, по мнению разработчиков, лодки оснастят настолько продвинутым оборудованием, что они опередят на голову буквально всех.

Как пишет Naval Today, церемония резки состоялась в Ньюпорт-Ньюс, где и будут проведены предварительные строительные работы.

Одним нажатием кнопки плазменный станок разрезал первую стальную пластину. В дальнейшем ее используют для постройки корпуса субмарины. По данным издания, "Колумбия" станут первыми подлодками, которые полностью построят с использованием цифровых чертежей. Всего планируется постройка 14 подлодок. Американцы не торопятся – головную "Колумбию" передадут флоту только в 2027 году, хотя учитывая тот факт, что строительство пойдет с опережением, возможно и раньше.

"Колумбия" готовится специально в противовес российским "Бореям" с ракетами "Булава". Главным козырем подлодки станет ее скрытность, благодаря чрезвычайно тихому ходу. Лодка будет оборудована турбо-электрическим приводом, который сейчас почти не используется на субмаринах. Northrop Grumman разработает турбогенератор.

По другой версии, "Колумбию" оснастят двигателям с постоянными магнитами и радиальным зазором, которые в перспективе также планируется использовать на лодках "Вирджиния".

Вооружены подлодки "Колумбия" будут "Трайдентами", как и "Огайо", правда, ракеты станут еще точнее.

Что касается российских "Бореев", то их всего планируется построить 8. Из них три уже в строю. 

Александр ИЛЬИН
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