Генсек НАТО напугал литовцев русским языком

Политик уверен, что победа России обернется такими последствиями для всего Запада

Глава НАТО Марк Рютте выступил с обращением к гражданам Литвы. Он заявил, что если Россия одержит победу в украинском конфликте, то перед многими странами возникнет необходимость в изучении русского языка. Подобный аргумент чиновник использовал, чтобы обосновать необходимость увеличения оборонных расходов в ущерб социальным нуждам.

"Если русские победят, вы будете вынуждены говорить по-русски", – напугал литовцев генсек НАТО Рютте.

Политик заявил, что западное общество должно быть готово обороне, несмотря на то, что это довольно трудный процесс. Он подчеркнул, что понимает тот факт, что увеличение военных расходов неминуемо приведет к проблемам в других секторах экономики.

Глава НАТО утверждает, что все члены альянса должны приложить максимум усилий для того, чтобы у России даже не возникло мысли напасть на западные страны. Это означает, что нужно уделить особое внимание различным силам сдерживания.

Причем, это не первый раз, когда чиновник пугал другие государства русским языком. До этого, в январе, на заседании в Бельгии, он пугал, что через 4-5 лет западным людям придется изучать русский, если они не захотят вкладывать в военные нужды больше 2% от ВВП.

Ранее Рютте заявил, что Североатлантический альянс считает Черное и Балтийское моря своей зоной ответственности, поскольку там находятся подводные инфраструктурные объекты западных государств.