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Черное и Балтийское моря являются зонами ответственности НАТО, поэтому Альянс готов дать "разрушительный" ответ в случае непредвиденных угроз. Такое заявление сделал генсек объединения Марк Рютте во время брифинга перед встречей министров обороны.
Подобный ответ прозвучал на вопрос о напряженной обстановке в акваториях, а также в связи с разрывом подводных кабелей и проблемой с танкерами, которые западные страны считают частью "теневого флота" РФ.
"Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Черного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой", – заявил Рютте.
По его словам, Альянс должен нарастить меры по безопасности в акваториях, именно поэтому странам нужно увеличить затраты на совместную оборону.
Напомним, сейчас на Западе считают, что к прорыву подводных кабелей в Балтийском море имеет прямое отношение Россия. Москва все обвинения в свой адрес отрицает. При этом американские журналисты отмечают, что европейцы так и не смогли найти доказательств, связывающих происшествия с российскими властями или спецслужбами.
Ранее бывший американский дипломат заявил, что западные страны намерены постоянно конфликтовать с Россией, поскольку это будет способствовать ослаблению государства.
Лидер намекнул, что не намерен опускать острые вопросы в отношениях между странами
Происходящее выглядит крайне странно