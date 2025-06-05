Какие знаки зодиака получат предложение о переезде в начале лета 2025 года

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В начале лета 2025 года предложения о переезде могут получить представители сразу нескольких знаков зодиака. Астрологи отмечают, что звезды благоволят к обновлению и переменам, особенно в профессиональной сфере и личных отношениях.
Овны могут столкнуться с неожиданным приглашением сменить место жительства, что откроет перед ними новые горизонты и перспективы.
Близнецы почувствуют притяжение к новому городу или даже к новой стране, и предложение о переезде может показаться им очень заманчивым.
Весы в поисках гармонии и уюта захотят сменить обстановку, и в их жизни появятся обстоятельства, способствующие переезду.
Козероги, как всегда, настроены практично, но даже им стоит прислушаться к предложениям о смене места жительства – это может привести к карьерному росту и финансовой стабильности.
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Происходящее выглядит крайне странно