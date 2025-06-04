Дочь покойного Юдашкина повторно сыграла свадьбу

Женщина очень счастлива в семейной жизни

Дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина Галина устроила вторую свадебную церемонию в честь десятой годовщины счастливой семейной жизни с Петром Максаковым. Мероприятие прошло на турецком курорте, куда влюбленные пригласили близких, чтобы еще раз обменяться клятвами верности.

Именитая наследница разместила на просторах интернет-пространства фото с праздника, на которых предстала в длинном белом платье с открытыми плечами. Супруг звезды выбрал для торжества элегантный бежевый костюм.

На празднике присутствовали их трое детей, а также друзья семьи. Счастливые влюбленные снова произнесли клятвы и обменялись кольцами. Супруг признался, что дочка именитого кутюрье полностью изменила его жизнь.

Напомним, после смерти отца именно Галина занялась управлением его бизнеса.