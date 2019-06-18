Моряки из Штатов пошли на таран, потому что им было что скрывать

Американский крейсер Chancellorsville пошел наперерез большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов", чтобы утаить секреты атомного подводного флота США. К такому выводу пришли военные аналитики из КНР.



Специалисты из Поднебесной предположили, что в ходе происшествия в Восточо-Китайском море ракетный крейсер США любой ценой хотел отогнать российский эсминец ради охраны секретных данных. Вполне вероятно, что речь идет о субмаринах, которые обязательно сопровождают авианосную группировку.

"Адмирал Виноградов" – это охотник за подводными лодками. Поэтому американские морские офицеры испугались, что наш корабль обнаружит субмарины и сможет получить сведения об их характеристиках.

"Известно, что сигнал, издаваемый атомными подлодками так же уникален, как отпечатки пальцев, если он попадет в базу данных противника, обнаружить среди остального шума его будет легко, как и определить его точное местоположение на море",

– сообщило китайское издание Sina.

Однако опасный маневр не принес результата. "К негодованию и обиде американцев, им до сих пор неизвестно, как много информации успели получить русские и смог ли отчаянный шаг американского крейсера помешать их работе. Должно быть, командующий Седьмым флотом очень тяжело пережил этот инцидент", – отметили китайские специалисты.

Шестого июня американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно перерезал путь большому противолодочному кораблю Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", который шел параллельным курсом авианосной ударной группе Седьмого флота США. Маневр был выполнен в нарушение всех правил судовождения. Корабли сблизились на опасное расстояние - 15 метров. Нашему эсминцу пришлось экстренно маневрировать.

Руководство Тихоокеанского флота заявило о недопустимости действий американских моряков. В ответ те обвинили наш корабль в опасных маневрах.