Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа причина инцидента с "Адмиралом Виноградовым"

Фото: commons.wikimedia.org
Моряки из Штатов пошли на таран, потому что им было что скрывать

Американский крейсер Chancellorsville пошел наперерез большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов", чтобы утаить секреты атомного подводного флота США. К такому выводу пришли военные аналитики из КНР.

Специалисты из Поднебесной предположили, что в ходе происшествия в Восточо-Китайском море ракетный крейсер США любой ценой хотел отогнать российский эсминец ради охраны секретных данных. Вполне вероятно, что речь идет о субмаринах, которые обязательно сопровождают авианосную группировку.

"Адмирал Виноградов" – это охотник за подводными лодками. Поэтому американские морские офицеры испугались, что наш корабль обнаружит субмарины и сможет получить сведения об их характеристиках.

"Известно, что сигнал, издаваемый атомными подлодками так же уникален, как отпечатки пальцев, если он попадет в базу данных противника, обнаружить среди остального шума его будет легко, как и определить его точное местоположение на море",

сообщило китайское издание Sina.

Фото: www.globallookpress.com

Однако опасный маневр не принес результата. "К негодованию и обиде американцев, им до сих пор неизвестно, как много информации успели получить русские и смог ли отчаянный шаг американского крейсера помешать их работе. Должно быть, командующий Седьмым флотом очень тяжело пережил этот инцидент", – отметили китайские специалисты.

Шестого июня американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно перерезал путь большому противолодочному кораблю Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", который шел параллельным курсом авианосной ударной группе Седьмого флота США. Маневр был выполнен в нарушение всех правил судовождения. Корабли сблизились на опасное расстояние - 15 метров.  Нашему эсминцу пришлось экстренно маневрировать.

Руководство Тихоокеанского флота заявило о недопустимости действий американских моряков. В ответ те обвинили наш корабль в опасных маневрах.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей