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Крейсер США подрезал российский корабль "Адмирал Виноградов"

Фото: commons.wikimedia.org
Американцы создали опасную ситуацию в Восточно-Китайском море

Из-за неожиданных действий экипажа крейсера нашему противолодочному кораблю пришлось экстренно маневрировать. О происшествии заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота

Российская сторона уже заявила протест. Инцидент произошел сегодня утром – в 06:35 по московскому времени.

"...при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля",

– передает РИА "Новости".

Командованию крейсера на международной волне указали, что подобные действия недопустимы.

Не успела новость появиться в Сети, как на нее тут же  с негодованием отреагировали пользователи. Впрочем, часть по этому поводу просто язвит (орфография и пунктуация сохранены).

"Оказывается,американцы тоже умеют опасно маневрировать ?? Подрезали на обгоне ?)" "Провокаторы",

– написалипользователи, отмечая, что американцы нарываются на неприятности.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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