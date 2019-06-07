Крейсер США подрезал российский корабль "Адмирал Виноградов"

Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Из-за неожиданных действий экипажа крейсера нашему противолодочному кораблю пришлось экстренно маневрировать. О происшествии заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота
Российская сторона уже заявила протест. Инцидент произошел сегодня утром – в 06:35 по московскому времени.
"...при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов" в 50 метрах от корабля",
– передает РИА "Новости".
Командованию крейсера на международной волне указали, что подобные действия недопустимы.
Не успела новость появиться в Сети, как на нее тут же с негодованием отреагировали пользователи. Впрочем, часть по этому поводу просто язвит (орфография и пунктуация сохранены).
"Оказывается,американцы тоже умеют опасно маневрировать ?? Подрезали на обгоне ?)" "Провокаторы",
– написалипользователи, отмечая, что американцы нарываются на неприятности.
Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью
Украинцев попросили больше не таскаться по юристам