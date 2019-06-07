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Флот США раскритиковали за лихачество в океане

Фото: www.globallookpress.com
Звездно-полосатая братия грубо нарушила правила безопасности

Американские военные умышленно создали опасную ситуацию в Восточно-Китайском море, чуть не врезавшись в российский БПК. Тем самым Вашингтон хочет показать, что ему все дозволено. С таким мнением выступил адмирал Владимир Комоедов.

У американского корабля в сложившейся ситуации были все возможности избежать "подрезания".

"Обычно маневр по расхождению рассчитывается на расстоянии не менее 20 кабельтовых (порядка 3,7 км). Раньше это делал штурман, сейчас электронно-вычислительная машина. Уклонение может происходить не просто от одиночной цели, а от множества целей. Все методики для этого есть. Есть правило "береги правый борт": если цель справа, то ты должен уступить дорогу. Или уклониться, или остановиться, но никак не пересекать курс",

отметил военный в интервью "Взгляду".

То, что американский корабль не сделал этого, свидетельствует о злом умысле. По словам Комоедова, мы имеем дело не "даже не с равнодушием, а с пофигизмом американцев". "Ситуация такова, что это звонок с их стороны. Мол, ребята, мы и в воздухе будем к вашим самолетам приближаться настолько, насколько можно, и на море такие вещи творить. Мы хозяева и в небе, и в океане", – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) "Адмирал Виноградов". Американское судно пересекло курс российского всего в 50 метрах. Нашему кораблю пришлось экстренно маневрировать.

Инцидент произошел сегодня утром – в 06:35 по московскому времени. Российская сторона уже заявила протест. Командованию американского крейсера на международной волне указали, что подобные действия недопустимы.

Андрей ФИЛАТОВ
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