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Европейцам подарят миллиарды на борьбу с Россией

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Не обделенной останется и Украина, которую США поддержат в Черном море

Конгресс США собирается выделить $6,5 млрд Европе на борьбу с Россией. В проект военного бюджета на 2020 год включена программа "Европейская инициатива сдерживания".

Как пишет ТАСС, в распоряжении которого оказался документ, программа предусматривает увеличение американского вооруженного контингента в Европе и "сдерживание российской агрессии".

Сообщается, что дополнительные средства будут направлены на сотрудничество с партнерами и союзниками США, а конкретно $800 млн – на военно-строительные работы, средства противолодочной обороны и другие "неотложные приоритеты" с целью сдержать Россию.

Осенью этого года Варшава и Вашингтон могут подписать соглашение о создании на территории Польши постоянной военной базы. Кроме того, американские военные намерены завезти в Европу комплексы противодействия средствам РЭБ, а также устойчивые к помехам рации и радары. Продолжатся регулярные учения в Черном и Балтийском море, которые и сейчас проходят очень часто.

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th FleetБудет увеличена военная помощь Грузии и Украине, которые по мнению американского командования, находятся в "зоне риска". Что касается военно-строительных работ и средств противолодочной обороны, то возможно, здесь идет речь, в том числе, об оперативном центре ВМС США в Очакове в 250 км от Севастополя. На объекте планируется ремонтная мастерская для катеров и контрольно-пропускные пункты по периметру базы.

Кроме того, США постараются укрепить оборону прибалтийских государств и стран Скандинавии.

Александр ИЛЬИН
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