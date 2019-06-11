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Летчики отработали удар по кораблям НАТО

Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Россия "припугнула" военных альянса

В ответ на проведение учений альянса Baltops 2019 Россия подняла в небо бомбардировщики Су-24. Самолеты отработали условное нанесение ударов по надводным целям в Балтийском море. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

"Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника", – заявили в ЗВО.

Всего задействовали более 10 самолетов морской авиации Балтийского флота. Ранее в Национальном центре управления обороной Российской Федерации сообщили, что "в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря", организовано дежурство двух корабельных ракетно-ударных групп, корабельной поисковой ударной группы, самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бастион". Фактически, это силы, которые могут дать отпор группировке НАТО в этом районе.

Александр ИЛЬИН
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