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США: "Лошарик" шпионил за американскими подлодками

Фото: mil.ru
Моряки ценой жизней предотвратили ядерную катастрофу

В США рассказали подробности о засекреченной российской подлодке АС-31 "Лошарик", на которой 1 июля произошел пожар, унесший жизни 14 моряков.

По данным ArsTechnica, лодка, в частности, занималась установкой придонных датчиков для обнаружения иностранных субмарин. "Лошарик" сыграл важную роль в предотвращении вторжения американских подлодок в воды Арктики, а также "милитаризации северных вод".

В тот день, по мнению издания, офицеры ВМФ ценой своих жизней предотвратили если не ядерную катастрофу, но серьезную аварию с радиоактивным загрязнением, так как смогли спасти силовую установку. Четыре человека получили звания Героев России неслучайно.

В отличие от американской лодки специального назначения "Джимми Картер", которая использует дистанционно управляемые глубоководные аппараты для тех же целей, экипаж "Лошарика" действует, что называется, на месте. Схему разработали еще при СССР и она предполагает присутствие опытных специалистов максимально близко к заданной точке.

Проще говоря, ту работу, которую у американцев выполняют роботы, на АС-31 делают люди. А это, как уже было сказано, установка датчиков и гидролокаторов и возможно, повреждение кабелей американской системы SOSUS, которая следит за российскими подлодками.

По информации зарубежных СМИ (в России вся эта информация засекречена), "Лошарик" погружалась в 2012 году во время выполнения своих миссий на глубину 2000-2500 метров, а по некоторым данным, способна уйти на 6000 метров под воду. Это достигается благодаря уникальному корпусу лодки, который состоит из нескольких сфер, связанных между собой внутри внешнего корпуса лодки.

Схему АС-31 недавно опубликовали авторы блога Covert Shores. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, почему субмарину назвали "Лошариком", то есть лошадью из шариков – персонажем из мультфильма. Семь батискафов связанных между собой – именно поэтому лодка может погружаться на такие запредельные глубины, недосягаемые для обычных субмарин.

Александр ИЛЬИН
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