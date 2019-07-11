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Военные заказали два смертоносных "Ясеня" сверх плана

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Минобороны отвечает на увеличение подводного флота США

Две самые опасные российские многоцелевые подлодки "Ясень-М", которые законтрактовали на форуме "Армия-2019", заложат на "Севмаше" в 2020-2021 годах. Об этом заявил глава предприятия Михаил Будниченко на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

По его словам, которые передает ТАСС, цикл строительства этих субмарин – семь лет, поэтому новые модернизированные "Ясени-М" могут войти в состав ВМФ в 2027-2028 годах.

"Ясень-М" на Западе называют самой совершенной многоцелевой подлодкой, которая может соперничать с американской "Вирджинией" Block III. Пока у России только одна такая лодка – "Казань", и она проходит испытания. Головная субмарина "Северодвинск" принадлежит проекту "Ясень" без литеры "М" и несколько уступает технологически. Еще строится пять подлодок "Ясень-М", а скоро в процессе будет семь.

США обладают флотом из 17 "Вирджиний" разных поколений. Пять лодок новейшей модификации Block IV заложены. Также у ВМС есть на вооружении лодки проекта "Сивулф".

Александр ИЛЬИН
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