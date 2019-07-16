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Выживший моряк с "Комсомольца" рассказал о странном тумане

www.globallookpress.com
Спасение подводников сопровождалось таинственными явлениями

Выходная камера, на которой сумели выбраться на поверхность подводники с затонувшей в 1989 г. атомной субмарины "Комсомолец", была заполнена туманном непонятного происхождения. Что это была за субстанция, никто не знает до сих пор. Об этом сообщил один из спасшихся подводников Виктор Слюсаренко.

В интервью журналу "Родина" бывший мичман рассказал о том, как ему удалось выбраться с подводной лодки. Пожар, по его словам, начался в отсеке №7. Субмарину начали поднимать наверх, но на глубине около 150 метров она начала проваливаться вниз из-за сработки аварийной защиты атомного реактора.

Слюсаренко не успел эвакуироваться, когда лодку все же удалось поднять на поверхность. Он и четверо его товарищей по оружию оказались зажаты в выходной камере. За тонкой переборкой бушевал пожар, взрывались цистерны и оборудование. Жуткий звук! Было страшно, потому что мы понимали: от этого ада нас отделяет только тоненький люк", – рассказал моряк.

Самое загадочное происходило внутри камеры, пока подводники решали, как же им выбраться из "титановой могилы". Внезапно камеру оторвало взрывом, и она стала всплывать.

"В этот момент она мгновенно наполнилась каким-то туманом. Для меня это было загадкой. Позже я рассказывал обо всем на различных госкомиссиях, и никто из спецов не мог объяснить возникновение этого "тумана",

– сообщил Слюсаренко.

На поверхности от резкого перепада давления у камеры сорвало защелку люка и одного из подводников выбросило в воздух. По воспоминаниям бывшего мичмана, мужчина подлетел на 20-30 м над поверхностью воды и упал в море, погибнув мгновенно.

Еле выбравшись из камеры, которая выпустила сжатый воздух и начала тонуть, Слюсаренко почти час продержался в ледяной воде и был спасен экипажем проходившего мимо гражданского судна. Всего с "Комсомольца" живыми подняли 30 человек. Трое впоследствии умерли от переохлаждения.

Советская атомная подводная лодка 3-го поколения К-278 "Комсомолец" была единственной лодкой проекта 685 "Плавник". Ей принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок – 1027 метров. Субмарина затонула в Норвежском море в результате пожара 7 апреля 1989 года. Жертвами катастрофы стали 42 человека. Последние замеры, произведенные на месте гибели судна норвежскими учеными, показали превышение уровня радиации в 800 тыс. раз.

Андрей ФИЛАТОВ
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