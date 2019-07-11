Радиация на затонувшем "Комсомольце" выше нормы в 800 тысяч раз

Советская подлодка требует постоянного наблюдения

Норвежские ученые, исследовавшие советскую подлодку "Комсомолец", пришли к новым неутешительным выводам. Максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека превышает норму в 800 тысяч раз. Об этом сообщает норвежский Институт морских исследований на своем сайте.

"Мы взяли образцы, потому что русские обнаружили здесь утечку в 1990-м и относительно недавно, в 2007 году. Поэтому мы не были особенно удивлены", – сказала начальник экспедиции Хильде Элиз Хелдал.

В остальных отсеках уровень активности цезия-137 оказался меньше, но все же наблюдался на уровне 100 беккерелей на литр, в то время как нормальный уровень радиации в Норвежском море оценивается в 0,001 беккерелей на литр.

Эксперты заявили, что лодка не представляет опасность для рыболовства, однако лезть на нее точно не стоит.

Ранее видеокамеры зафиксировали странные подводные облака над субмариной, которые связывают с радиацией. В настоящее время специалисты выясняют, так ли это на самом деле.

Но особенного внимания заслуживают кадры, полученные с аппарата ROV Ægir 6000. Лодка хорошо сохранилась и напоминает заброшенный космический корабль. На рубке можно найти флаг ВМФ СССР, увидеть пробоины на корпусе и погнутый винт "Комсомольца".

Субмарина утонула в результате пожара в 1989 году. Из 69 человек, которые находились на борту, 42 погибли. После аварии было возбуждено дело по статье 260.1 УК РСФСР "Халатное отношение начальника или должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия".