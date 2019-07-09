"Комсомолец" нещадно фонит, но рыбам все равно

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности распространило фотографию затонувшей 7 апреля 1989 г. советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" проекта 685 "Плавник". А местный телеканал TV 2 сообщил, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины в 100 тыс раз превышает норму.

"Так выглядит сегодня советская атомная подводная лодка "Комсомолец" – спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море. Исследователи получили первые снимки обломков поздно вечером в воскресенье (7 июля)", – говорится в посте агентства в Twitter.

Как отмечает издание The Barents Observer, фотография сделана с помощью глубоководного беспилотного аппарата Ægir 6000, переносимого научно-исследовательским судном G. O. Sars. В статье утверждается, что целью экспедиции является исследование радиационного фона вблизи АПЛ.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 июля 2019 г.

"Теперь мы подошли к месту крушения настолько близко, как никогда прежде, и получили еще лучший отбор проб", – сказала руководитель экспедиции Хильде Элизе Хельдаль из норвежского Института морских исследований.

По ее словам, данное исследование даст ученым обновленную и важную информацию о ситуации с загрязнением окружающей среды.

"Мы должны следить за уровнем радиоактивности рыбы и морепродуктов. Цель состоит в том, чтобы документально подтвердить, что условия окружающей среды в Баренцевом море хорошие и что морепродукты из этого района безопасны для употребления", – сказала исследователь.

В свою очередь TV 2 информирует, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека "Комсомольца" в 100 тыс раз выше нормы, однако не представляет угрозы рыболовству в Норвежском море. Телеканал напоминает, что во время последней российской экспедиции к АПЛ, которая состоялась в марте 2007-го, также была зафиксирована утечка радиации.

Также Хельдаль поведала телеканалу о каком-то "облаке", который ученые обнаружили, исходящим из вентиляционного отверстия субмарины. Она предполагает, что "облако может быть вызвано океанскими течениями, приливами или другими факторами, связанными с движением океана", говорится в статье.





В Москве обратили внимание на ряд публикаций, связанных с данной экспедицией и сообщениями-страшилками по поводу выхода радионуклидов с советской АПЛ в морскую воду.

"Но это совсем не новость – это известно давным-давно, район вокруг подводной лодки очень тщательно мониторится, в том числе зарубежными специалистами. И они хорошо представляют себе ситуацию и то, что радиационная обстановка в районе затопления "Комсомольца" не представляет угрозы для добычи рыбы и морепродуктов – о чем как раз сейчас написало и норвежское издание The Barents Observer", – сказал в комментарии РИА "Новости" главредактор независимого интернет-издания по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Напомним, трагедия с "Комсомольцем" произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море вблизи острова Медвежий, когда на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке возник пожар в седьмом отсеке, что привело к потере плавучести и погружению уникальной субмарины на дно. Из 69 членов экипажа погибли 42.

Выжившие в аварии считают, что катастрофа могла быть гораздо большей, если бы несколько членов экипажа не остались на борту, чтобы выключить ядерный реактор.

Сегодня обломки субмарины лежат на глубине 1700 метров, эксперты фиксируют утечку радиации.

"Комсомолец" имеет один ядерный реактор и две торпеды с плутониевыми боеголовками. Каждая из них содержит около 3 кг плутония-239, диаметром примерно с теннисный мяч.

