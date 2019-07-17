Российская "Пиранья" получит уникальную энергоустановку

Лодка из "Особенностей национальной рыбалки" обретет новую жизнь

Перспективная малая подлодка П-750Б "Пиранья", разработанная в КБ "Малахит", получит уникальную воздухонезависимую энергоустановку. Благодаря ей субмарина сможет в четыре раза дольше находиться под водой. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил ведущий конструктор КБ и автор проекта лодки Игорь Караваев на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

"На одних только аккумуляторных батареях она может идти не более трех суток, а с применением ВНЭУ – до 12 дней при скорости в четыре узла экономического хода", – отметил Караваев.

Интересно, что подлодка с названием "Пиранья" уже была, и ее также разрабатывали в КБ "Малахит", правда, еще в советское время.

Малая субмарина проекта 865 для работы на мелководье была разработана в 80-х. По форме она действительно напоминала "рыбу-убийцу", однако из-за сложной экономической ситуации так и не пошла в серию. Построили только опытную МС-520 и головную МС-521. Одна из этих субмарин засветилась в комедии "Особенности национальной рыбалки" в эпизоде, когда герои фильма отправилась "спасать" водку.

П-750Б больше предыдущей "Пираньи" примерно в два раза и отличается большей дальностью, скоростью и глубиной погружения.



По словам разработчиков, полный цикл работ по строительству лодки и передаче ее флоту займет не более пяти лет.