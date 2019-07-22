Французы нашли свой "Курск"

Погибшую подлодку разорвало на три части

В Средиземном море нашли погибшую в 1968 году французскую подводную лодку "Минерва", на которой утонули 52 моряка. Субмарину обнаружили специалисты той же американской частной компании, которые нашли затонувшую аргентинскую подлодку.

О находке на глубине 2350 метров написала министр обороны Франции Флоранс Парли. Искали ее с 1968 года, но безуспешно – слишком глубоко. И только современные беспилотные подводные аппараты позволяют делать то, что ранее считалось невозможным. На записях камер видно, что лодку разорвало на три части, вероятно давлением.

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) 22 июля 2019 г.

Версий гибели субмарины несколько. Одни предполагают, что машинное отделение затопило через неисправный шноркель, другие считают, что взорвалась торпеда, что автоматически роднит "Минерву" с российским "Курском".

Теперь на место гибели лодки привезут родственников моряков, чтобы те провели траурные мероприятия. Этого дня они ждали более полувека.

Ранее норвежцы исследовали радиационный фон у затонувшего советского "Комсомольца" и подтвердили, что субмарина до сиз пор "здорово фонит".