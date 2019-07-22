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Французы нашли свой "Курск"

Фото: wikipedia.org
Погибшую подлодку разорвало на три части

В Средиземном море нашли погибшую в 1968 году французскую подводную лодку "Минерва", на которой утонули 52 моряка. Субмарину обнаружили специалисты той же американской частной компании, которые нашли затонувшую аргентинскую подлодку.

О находке на глубине 2350 метров написала министр обороны Франции Флоранс Парли. Искали ее с 1968 года, но безуспешно – слишком глубоко. И только современные беспилотные подводные аппараты позволяют делать то, что ранее считалось невозможным. На записях камер видно, что лодку разорвало на три части, вероятно давлением.


Версий гибели субмарины несколько. Одни предполагают, что машинное отделение затопило через неисправный шноркель, другие считают, что взорвалась торпеда, что автоматически роднит "Минерву" с российским "Курском".

Теперь на место гибели лодки привезут родственников моряков, чтобы те провели траурные мероприятия. Этого дня они ждали более полувека.

Ранее норвежцы исследовали радиационный фон у затонувшего советского "Комсомольца" и подтвердили, что субмарина до сиз пор "здорово фонит".

Александр ИЛЬИН
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