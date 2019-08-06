Опасен для самого себя: поляки "унизили" российский флот

Подлодки ВМФ РФ заняли первое место по аварийности

Российский флот если и представляет опасность, то только для самого себя, а также окружающей среды. Об этом лишний раз свидетельствует авария на атомной подводной лодке АС-12 "Лошарик", на которой погибли 14 офицеров.

Такую неоднозначную оценку одному из сильнейших флотов в мире дало польское издание Polityka. Авторы приводят статистику с начала XXI века. Согласно ей, из 294 погибших на подлодках и кораблях 156 служили в ВМФ РФ. На втором месте Китай (70), далее Аргентина (44) и Индия (19). Замыкают список два британца, американец, а также канадец и эквадорец.

Если же брать статистику в целом, то на дне лежат 11 атомных реакторов – два американских и девять советских, а недавние исследования норвежских ученых показали, что затонувшая подлодка "Комсомолец" до сих пор фонит. Кроме того, Polityka вспомнило про аварию К-219 в 1986 году в Атлантическом океане. К слову, про эту трагедию редко вспоминают, а ведь тогда только героический поступок 20-летнего матроса Сергея Преминина смогли предотвратить ядерную катастрофу в Гольфстриме. Тем не менее, когда лодку буксировали после взрыва, трос оборвался и все 16 ракет Р-27 ушли на глубину 5 тыс. метров. Там они и находятся до сих пор.

Стоит отметить, что статистику в XXI веке России сильно испортила трагедия с "Курском". Подводный флот тогда находился в не лучшем состоянии, и с тех пор ситуация все же изменилась. Что касается аварии на "Лошарике" и других ЧП, то к сожалению, они неизбежны, если испытывается новое оборудование, вооружение. Серьезной проблемой для ВМФ РФ до сих остается спасение подводных экипажей. И над этим предстоит еще много работать.



В целом, же статья польского издания носит, скорее провокационный характер. Вряд ли поляки захотели бы воевать с таким "неопасным" флотом, как российский.