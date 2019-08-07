США нашли серьезную проблему у российских подлодок "Ясень-М"

ВМФ РФ будет трудно конкурировать с американскими "Вирджиниями"

Россия довольно быстро строит подлодки стратегического назначения "Борей", однако с многоцелевыми "Ясенями" все намного сложнее. С момента закладки головной лодки этого проекта "Северодвинск" до спуска ее на воду прошло 16 лет. Следующая субмарина "Казань" уже строилась про проекту "Ясень-М" с учетом некоторых недостатков.

Но, как отмечает The National Interest, и ее не обошли задержки и срывы сроков. Проходящую испытания "Казань" планировали передать флоту в этом году.

Однако глава Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов сначала в марте этого года заявил журналистам о срыве испытаний в связи с выявленными недочетами. Позже ТАСС, ссылаясь на свои источники сообщил, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов корабля не отвечает требованиям тактико-технического задания Минобороны, в том числе по надежности, и требует доработки в доке "Севмаша".

6 июня топ-менеджер в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал, что лодка выйдет в море уже в июле. И добавил, что это произойдет, как только будут решены принципиальные вопросы, связанные с недоработками систем.

В итоге "Казань" в море так и не вышла. Более того, как пишет NI, ссылаясь на того же Рахманова, лодку не передадут военным до конца года, как планировалось. Сейчас, в лучшем случае, рассматривается 2020 год. По словам главы ОСК, есть трудности с системами управления, а также вопросы к дизайну.

Там не менее, словно компенсируя задержку "Казани", глава "Севмаша" Михаил Будниченко говорил ТАСС, что две новые подлодки "Ясень-М" будут заложена на предприятии в 2020-2021 годах.

Как показали испытания "Казани" лодка этого типа способна взять на вооружении крылатые ракеты "Калибр-М" с дальностью 4500 км. Однако по версии NI, "Севмаш" столкнулся с недостатком финансирования, так как лодки, способные на равных конкурировать с американскими "Вирджиниями". Российская подлодка стоит $1,6 млрд, что не так дорого по сравнению с заокеанской субмариной ($2,7 млрд), но и это немало для российского военного бюджета.



Когда доходит дело до модернизации, Минобороны отдает предпочтение авиации и сухопутным силам, а вот флот нередко страдает. Достаточно вспомнить проект тяжелого авианосца, который был отложен.