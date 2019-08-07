Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США нашли серьезную проблему у российских подлодок "Ясень-М"

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
ВМФ РФ будет трудно конкурировать с американскими "Вирджиниями"

Россия довольно быстро строит подлодки стратегического назначения "Борей", однако с многоцелевыми "Ясенями" все намного сложнее. С момента закладки головной лодки этого проекта "Северодвинск" до спуска ее на воду прошло 16 лет. Следующая субмарина "Казань" уже строилась про проекту "Ясень-М" с учетом некоторых недостатков.

Но, как отмечает The National Interest, и ее не обошли задержки и срывы сроков. Проходящую испытания "Казань" планировали передать флоту в этом году.

Однако глава Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов сначала в марте этого года заявил журналистам о срыве испытаний в связи с выявленными недочетами. Позже ТАСС, ссылаясь на свои источники сообщил, что ряд вспомогательных узлов и агрегатов корабля не отвечает требованиям тактико-технического задания Минобороны, в том числе по надежности, и требует доработки в доке "Севмаша".

6 июня топ-менеджер в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал, что лодка выйдет в море уже в июле. И добавил, что это произойдет, как только будут решены принципиальные вопросы, связанные с недоработками систем.

В итоге "Казань" в море так и не вышла. Более того, как пишет NI, ссылаясь на того же Рахманова, лодку не передадут военным до конца года, как планировалось. Сейчас, в лучшем случае, рассматривается 2020 год. По словам главы ОСК, есть трудности с системами управления, а также вопросы к дизайну.

Там не менее, словно компенсируя задержку "Казани", глава "Севмаша" Михаил Будниченко говорил ТАСС, что две новые подлодки "Ясень-М" будут заложена на предприятии в 2020-2021 годах.

Фото: mil.ruКак показали испытания "Казани" лодка этого типа способна взять на вооружении крылатые ракеты "Калибр-М" с дальностью 4500 км. Однако по версии NI, "Севмаш" столкнулся с недостатком финансирования, так как лодки, способные на равных конкурировать с американскими "Вирджиниями". Российская подлодка стоит $1,6 млрд, что не так дорого по сравнению с заокеанской субмариной ($2,7 млрд), но и это немало для российского военного бюджета.

Когда доходит дело до модернизации, Минобороны отдает предпочтение авиации и сухопутным силам, а вот флот нередко страдает. Достаточно вспомнить проект тяжелого авианосца, который был отложен.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Лондон объявил о роли Путина в отравлении Скрипалей

Расследование еще продолжается, предупредили в Великобритании

Зеленский молит Путина о посредничестве

Обстрелы в Донбассе встревожили главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей