19 лет трагедии "Курска": подводники продолжают гибнуть на флоте

Служба на субмарине остается одной из самых опасных работ

Спустя 19 лет после гибели подлодки "Курск" о произошедшей трагедии на флоте никто не забыл. А последние события предположительно на секретной АС-12 "Лошарик", когда погибли 14 моряков, в очередной раз обнажили эту рану.

Доподлинно известно, что часть подводников с "Курска" можно было спасти, однако отсутствие нужного оборудования и плохое состояние спасательных средств на флоте не оставили морякам и шанса. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников оставил записку, в которой было 23 фамилии остававшихся в живых матросов и офицеров, которые заперлись после взрыва в девятом отсеке.

Все попытки пристыковаться к комингс-площадке лодки с помощью глубоководных аппаратов АС-15, АС-32, АС-34 и АС-36 окончились неудачами. Мешала и штормовая погода.

По данным западных СМИ, первой о ЧП на подлодке "Курск" узнала норвежская разведывательная служба (НРС), которая тут же сообщила об аварии американцам. Это произошло примерно за 3,5 часа до того, как о взрыве узнали на Северном флоте.

По одной из версий, свою помощь в спасении экипажа предлагали в НАТО. И якобы оно было принято – в операции должны были использовать британский спасательный аппарат LR5. Но, к несчастью, время было упущено. В любом случае, вряд ли стоит делать выводы с приставкой "если бы".