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В США сорвали сроки строительства подлодок-убийц

В США сорвали сроки строительства подлодок-убийц
Фото: flickr.com
Российским "Ясеням" повезло

Срывы графиков постройки боевых кораблей бывают не только в России, но и в Америке. Как пишет The Defense News, поставка ВМС США подлодок "Вирджиния" откладывается на несколько месяцев. Это ставит под угрозу график разработки ультрасовременных и бесшумных субмарин "Колумбия", которые США собирается противопоставить российским стратегическим "Бореям".

По данным источника DM, контракт на постройку 10 подлодок "Вирджиния" новейшей модификации Block V должен был быть подписан еще в апреле между ВМС и двумя судостроительными компаниями – General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Newport News Однако это так и не было сделано.

Теперь судьба этих лодок зависит от действий Конгресса, который будет определять бюджет на 2020 год. А денег на новые подлодки понадобится немало.

На флоте опасаются, что задержка с "Вирджиниями" поставит на крест на другой подлодке, еще более совершенной – "Колумбии". По плану головная субмарина должна быть передана ВМС США в 2021 году.

В программе "Вирджиния" Block V появились проблемы. В частности, со сваркой корпусов ракет, с поставщиками и даже персоналом. 1200 человек были уволены. По информации источников DM часть компаний уходит из проекта.

Фото: flickr.comНесмотря на трудности, пока США все равно превосходит Россию по количеству многоцелевых подлодок. У Пентагоне восемь самых современных на этот момент "Вирджиний" Block III и еще одна субмарина уровня Block IV.

В эксплуатации ВМФ РФ пока находится лишь одна головная лодка "Ясень" "Северодвинск", а вторая, улучшенная, "Казань", проходит испытания. Еще строится пять модернизированных лодок проекта 885М и еще по двум подписан контракт.

Александр ИЛЬИН
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