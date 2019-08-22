Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия уничтожит украинскую подлодку за огромные деньги

Россия уничтожит украинскую подлодку за бешеные деньги
Фото: commons.wikimedia.org/Pavlo1 (CC BY-SA 3.0)
Утилизация обойдется в миллионы долларов - проще затопить

Россия утилизирует единственную оставшуюся украинскую подлодку "Запорожье", и готова потратить на это более 193 млн рублей. О поиске подрядчика говорится на сайте государственных закупок РФ. Конкурс проведут в закрытой форме, а лодку должны утилизировать до 10 ноября 2020 года.

Лодка "Запорожье" проекта 641 и 1970 года постройки была взята российскими войсками в ходе штурма в марте 2014 года. При этом часть экипажа субмарины, включая капитана 2-го ранга Роберта Шагаева, перешли на сторону Москвы. Командир капитан 2-го ранга Денис Клочан и другая часть команды покинула корабль. Из 101 человека экипажа 29 остались верны украинской присяге.

Позже "Запорожье" хотели передать ВМС Украины, однако передумали. Затем из лодки планировали сделать музей, но и в итоге, видимо, что-то не срослось.

Утилизировать атомную подводную лодку в России может строить от $2 млн до $12 млн. Это очень трудоемкий процесс, так как субмарина превращается в плавучий источник радиации, а на борту находится отработанное ядерное топливо. Для сравнения, в США стоимость утилизации атомной подлодки может доходить до $50 млн.

Но "Запорожье" – дизель-электрическая подлодка, и на ее утилизацию заложено почти $3 млн.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пропасть между рассказами и реальностью: немцы в Крыму ужаснулись

Гости пообещали рассказать правду о полуострове

"Репетиция": над Донбассом подняли российский флаг

Дончане сделали свой выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей