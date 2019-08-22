Россия уничтожит украинскую подлодку за огромные деньги

Утилизация обойдется в миллионы долларов - проще затопить

Россия утилизирует единственную оставшуюся украинскую подлодку "Запорожье", и готова потратить на это более 193 млн рублей. О поиске подрядчика говорится на сайте государственных закупок РФ. Конкурс проведут в закрытой форме, а лодку должны утилизировать до 10 ноября 2020 года.

Лодка "Запорожье" проекта 641 и 1970 года постройки была взята российскими войсками в ходе штурма в марте 2014 года. При этом часть экипажа субмарины, включая капитана 2-го ранга Роберта Шагаева, перешли на сторону Москвы. Командир капитан 2-го ранга Денис Клочан и другая часть команды покинула корабль. Из 101 человека экипажа 29 остались верны украинской присяге.

Позже "Запорожье" хотели передать ВМС Украины, однако передумали. Затем из лодки планировали сделать музей, но и в итоге, видимо, что-то не срослось.

Утилизировать атомную подводную лодку в России может строить от $2 млн до $12 млн. Это очень трудоемкий процесс, так как субмарина превращается в плавучий источник радиации, а на борту находится отработанное ядерное топливо. Для сравнения, в США стоимость утилизации атомной подлодки может доходить до $50 млн.

Но "Запорожье" – дизель-электрическая подлодка, и на ее утилизацию заложено почти $3 млн.