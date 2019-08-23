Россия по подлодкам пустилась вдогонку СССР

Побит рекорд почти 30-летней давности

Военно-морской флот России впервые за 28 лет получит за один год сразу шесть подводных лодок, из них четыре атомных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник.

На самом деле, это открытая информация, но планы могут меняться, поэтому сообщение можно считать подтверждением.

В 2020 году "Севмаш" планирует передать флоту первую серийную стратегическую подлодку проекта 955А "Князь Олег". Это же предприятие готовит сразу две многоцелевые лодки проект "Ясень-М" – долгожданную "Казань" и первую серийную модернизированной серии – "Новосибирск".

Кроме того, в 2020 году должна передана в эксплуатацию подлодка специального назначения "Белгород" проекта 09852 – та самая, на которой испытывается "Посейдон". По данным источника, субмарину передадут без "Царь-торпеды", так как ее испытания еще не завершены.

Что касается дизель-электрических подлодок, то моряки получат очередную модернизированную "Варшавянку" – "Волхов", а также первую "Ладу" – "Кронштадт", которая, как известно, оборудована обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой. У последней возникли проблемы с мощностью и проект был отправлен на доработку.