Боевые пловцы отогнали "диверсантов" от атомных подлодок

Врагов уничтожили из подводных пистолетов

Минобороны опубликовало интересное видео с учений на базе Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке. На кадрах две атомные подводные лодки выходят из бухты, а их прикрывают спецназовцы и расчеты радиационной, химической и биологической защиты.

Последние применили специальную аэрозольную завесу, которая скрыла лодки. Параллельно военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) произвели стрельбы из гранатометов для профилактики. А боевые пловцы из ПДСС отыскали подводные тайники и уничтожили условных диверсантов из подводных пистолетов.

Как уточняет телеканал "360", в учениях приняли участие подводные крейсера проектов 671 "Ерш" и 949А "Антей".

Интересно, что торпедные лодки "Ерш" практические все утилизированы, но видимо, одна из них осталась на Камчатке.

Кроме боевых кораблей, на видео можно полюбоваться на Вилючинский вулкан, один из самых красивых на Камчатском полуострове.