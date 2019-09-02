Российские подлодки покончат с цивилизацией

Точность их ракет уступает американским, однако это не является решающим фактором

В США ожидают страшного от российского стратегического флота. Особенно после вступления в строй подлодок специального назначения проекта "Хабаровск" с термоядерными "Посейдонами" и новых субмарин "Борей" с ракетами "Булава".

По мнению The National Interest, эти подводные крейсеры смогут превратить в руины целые города, даже если основные ядерные силы Москвы будут уничтожены превентивным ударом.

На данный момент у России есть три лодки проекта "Борей" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Следующие пять строящихся субмарин – уже проекта 955А, то есть модернизированные, обладающие лучшей скрытностью и более совершенными системами. Первая из этой серии – "Князь Владимир" – должна поступить на боевое дежурство уже в этом году. Остальные четыре лодки передадут ВМФ к 2021 году.

Но это далеко не все. Стратегический флот усилят четыре таинственные подлодки "Хабаровск", каждая из которых будет вооружена шестью беспилотными подводными аппаратами "Посейдон".

"Москва, видимо, хочет получить ядерный запас сверх тех, ракет, которые и так могут покончить с цивилизацией в случае начала конфликта", – пишет автор NI.

Издание напомнило о запусках ракет 22 мая прошлого года в Белом море. Четыре "Булавы", запущенные с "Юрия Долгорукого", пролетели через всю Россию и поразили цели на камчатском полигоне Кура.

Каждая из 16 ракет "Булава", которыми вооружена лодка "Борей", оснащена шестью ядерными боеголовками по 150 килотонн каждая. Это колоссальная ударная мощь.

Как отмечает NI, ранее советские подлодки были слишком шумными. Однако якобы позаимствовав технологии у Японии и Норвегии, русским удалось создать уникальную "Акулу", которая соответствовала по уровню шумности американкой лодке "Лос-Анджелес".



"Борей" – последнее достижение российских инженеров. Внутри корпус и оборудование покрыты шумопоглощающей резиной. По мнению американских экспертов, российская лодка менее шумная, чем "Огайо".

Что касается "Булавы", то ракета может маневрировать на разгонном участке, что сильно затрудняет ее перехват. Каждая ракета выпускает до 40 ложных целей-приманок.

Вместе с тем, западные военные эксперты утверждают, что точность "Булавы" примерно в четыре раза ниже, чем у Trident D5 на американских и британских подлодках. Поэтому с уничтожением укрепленных ракетных шахт могут возникнуть проблемы.