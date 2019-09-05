Москва предложила Нью-Дели "суперподлодки"

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Москва предложила индийским партнерам построить шесть подлодок с воздухонезависимой энергоустановкой, которая должна была быть на новой "Ладе", но ее там нет. Об этом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"У них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения", – цитирует Шугаева "Интерфакс"
Интересно, что воздухонезависимые энергоустановки в России пока находятся в стадии разработки. Ранее ей планировалось оборудовать новую подлодку "Лада", однако в ходе испытаний выяснилось, что установка не выдает достаточной мощности.
Плюсы новинки очевидны. Сейчас дизель-электрические лодки вынуждены периодически всплывать для зарядки батарей, так как необходим кислород. В результате, субмарину может обнаружить противник. Лодке с воздухонезависимой установкой это не нужно. В Россия такой лодкой должна стать П-750Б.
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