Самая несчастная подлодка СССР тонула дважды

Судьба К-8 ужаснула Запад

Служба на подводной лодке – одна из самых опасных существующих профессий. Достаточно представить пожар на субмарине, что является еще большей катастрофой, чем аналогичное ЧП на корабле. Глубина, давление воды, замкнутое пространство, запас воздуха и ядерные силовые установки, если подлодка атомная.

Однако все то не может сравниться со службой на подводных лодках в 60-х годах прошлого века, когда аварийность на субмаринах была крайне высокой, а безопасность атомных установок вызывала много вопросов.

Журнал The National Interest вспомнил советскую лодку К-8 с поистине трагической судьбой. Она горела дважды – один раз 13 октября 1960 года, и второй – 8 апреля 1970 года, унеся на дно океана 52 жизни. Также утонули четыре ядерные торпеды, с которыми К-8 вышла в Атлантику во время учений "Океан-70".

В октябре 60-го авария произошла в Баренцевом море. В одном из реакторов разорвалась труба контура охлаждения, в результате чего произошла утечка теплоносителя. Экипажу удалось предотвратить расплавление активной зоны реактора, но выброс радиоактивного газа все-таки произошел. В результате у трех членов экипажа были выявлены признаки острой лучевой болезни.

В 1961 году было еще два ЧП с выбросом радиации, но лодка осталась в строю, проходив еще девять лет.

В апреле 1970-го проходили крупнейшие за историю ВМФ учения, в которых участвовали все флоты. К-8 направили в Северную Атлантику с ядерными торпедами, чтобы обозначить подводные силы противника, прорывающегося к границам Советского Союза.

Вечером 8 апреля при всплытии с глубины 160 метров начался пожар в рубке гидроакустиков. Параллельно горел 7-й отсек. Через 5 минут лодка всплыла, однако огонь быстро распространялся по воздухотводам. На боевом посту погиб весь состав первой смены главной энергетической установки (ГЭУ). Офицеры, понимая, что если огонь охватит работающую ГЭУ, произойдет тепловой взрыв, наглухо задраили люки. Погибая, они успели заглушить реактор.

В результате пожара погибли 30 подводников. Еще 20 моряков утонули в шторм, когда пытались дойти до берега.

Подлодки нового поколения уже другие. Однако недавняя авария на подводной лодке АС-12, унесшая жизни 14 офицеров говорит о том, что несмотря на более продвинутые реакторы, системы безопасности, труд подводников остается крайне тяжелым и опасным.