Скоростной убийца: США боялись этой титановой подлодки

ЦРУ пришлось вербовать шпионов, чтобы узнать характеристики субмарины

На Западе самыми опасными российскими подлодками часто называют "Бореи" с ядерными ракетами "Булава", способными уничтожить пол-Америки. Что касается многоцелевых субмарин, целью которых являются не города, а корабли и подлодки, то здесь нет равных новой "Ясень-М" и американской "Вирджинии" последней модификации.

Сейчас в подлодках ценят такое качество, как малошумность. Субмарины должны незаметно подкрадываться к противнику и пускать его на дно торпедой. Но еще относительно недавно СССР и США создавали скоростные подлодки, которые было хорошо слышно в воде, но притом было совершенно невозможно догнать. И в этом Советский Союз превзошел Штаты, построив знаменитую "Лиру", или "Альфу" по классификации НАТО.

Как пишет The National Interest, эта субмарина обтекаемой формы могла разгоняться до 45 узлов (83 км/ч), но зарубежные авторы немного перепутали подлодки. Такой скорости достигала только одна лодка в мире – титановая К-222 проекта 661 "Анчар", которую еще называли "золотая рыбка". Но скорость "Лиры" тоже впечатляла – 41 узел или 76 км/ч. При этом лодка погружалась на 450 метров. Для 70-х годов это был очень высокий показатель.

NI описывает историю, как ЦРУ добыли данные об этой подлодке. Ее рассказывает в своих книгах "Подводные бойцы" и "Убийцы охотников" военный эксперт Ян Бэлантайн. Металлолом с ленинградской верфи, где строилась субмарина, "волшебным образом" попал в Пенсильванию. Тогда ЦРУ вербовало агентов, которые доставали важные сведения.



В Пентагоне сильно удивились, когда узнали, что русские делают корпус из титана, так как это слишком дорого, а сварка этого металла очень сложна. Тем не менее, СССР построил семь таких лодок, которые превосходили зарубежные аналоги по многим показателям. "Лиры" стали элитой подводного флота Советского Союза, поэтому их и классифицировали как "Альфа".

Двигатели мощностью 40 тыс. л.с. сделали "Лиру" чем-то вроде подводной гоночной машины. До 41 узла подлодка разгонялась всего за 120 секунд. И, по данным Бэлантайна, для атомного реактора это была опасная нагрузка. Для охлаждения реактора использовался жидкий металл.

Другим недостатком "Лиры" была ее шумность. Она могла уйти от преследователя, настигнуть любую лодку, корабль или увернуться от торпеды. Но, когда "Лира" попытается нанести ответный удар, ее засекут с кораблей НАТО.

На Западе предпочитали делать более сбалансированные субмарины, и позже СССР тоже к этому пришел, достаточно вспомнить "Акулу". Тем не менее, скоростная "Лира" могла "навести шороху" в Северной Атлантике.