Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики

Российские военные моряки виновны в создании опасной ситуации в Восточно-Китайском море, когда большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" едва не столкнулся с американским крейсером Chancellorsville. С таким заявлением выступил начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон.



По его словам, "поведение капитана российского противолодочного корабля в Филиппинском море было безответственным и безрассудным". Тем самым адмирал переложил всю ответственность за инцидент на наших моряков, хотя ранее в руководстве Тихоокеанского флота заявляли, что именно американский корабль своими опасными маневрами спровоцировал инцидент.

"Этот неразумный маневр в сочетании с небезопасными маневрами российских самолетов в Средиземном море ранее на этой неделе указывают на то, что эти опасные действия российских вооруженных сил по всему миру не соответствуют ожиданиям мирового сообщества от ответственной и заслуживающей доверия державы",

– приводит слова военного USA Today.

Представитель Седьмого флота ВМС США Клей Досс сообщил, что в ходе инцидента никто не пострадал и никакого ущерба кораблю Chancellorsville нанесено не было. Тем не менее представители флота назвали действия российских моряков "небезопасными и непрофессиональными, а также не соответствующими международным правилам предупреждения столкновений судов в море, правилам судоходства и признанным международным сообществом нормам поведения в море".

Помимо инцидента в Юго-Восточной Азии американцы обратили внимание на неподобающее, по их мнению, поведение российских летчиков над Средиземным морем. В недавнем заявлении Шестого флота ВМС США говорилось о том, что 4 июня российский Су-35 совершил перехват американского самолета-разведчика. Якобы наш истребитель совершил опасный маневр – на высокой скорости прошел перед "американцем".

"Это подвергало опасности наших пилотов и экипаж. Экипаж P-8A сообщил о турбулентности в следе после второго взаимодействия", – говорилось в сообщении, которое приводит "Царьград".

Седьмого июня крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю ВМФ России "Адмирал Виноградов". Американское судно подрезало российское всего в 50 м. Нашему кораблю пришлось экстренно маневрировать. Российская сторона после инцидента заявила протест.