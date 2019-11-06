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США захвалили советскую скоростную подлодку

США захвалили советскую скоростную подлодку
Фото: commons.wikimedia.org
"Анчар" до сих пор остается вне конкуренции

Советская подлодка "Анчар", построенная в единственном экземпляре и до сих пор являющаяся быстрейшей субмариной в мире, опередила время. Однако ВМФ СССР отказался от нее из-за большой шумности и дороговизны – в лодке было столько титана, что ее прозвали "золотой рыбкой".

Тем не менее, по мнению авторов журнала The National Interest, скорость в 44 узла или свыше 88 км/ч могла позволить экипажу появиться "как черт из табакерки" и атаковать корабль противника или уклониться от торпеды. К-222 была вооружена не самыми дальнобойными крылатыми ракетами П-70 "Анчар", однако для внезапного удара 80 км хватало с лихвой.

Скоростные подлодки класса "Анчар" задумывались как "палачи" авианосцев. У огромных кораблей, бороздящих океан на скорости 33 узла, не было не единого шанса уйти от подводной гоночной машины.

"Анчар" разрабатывалась параллельно с другим проектом "Лира", который впоследствии пошел в серию. Но именно К-222 поставила до сих пор не превзойденные рекорды скорости.

Интересно, что в это же время американцы разрабатывали самолет-разведчик SR-71 "Черный дрозд", корпус которого также сделан из титана. В США даже не допускали мысли, что из этого сложного для сварки и дорогостоящего металла можно построить подводную лодку. Но разведка донесла в Вашингтон: советские инженеры умудряются сваривать титановые пластины толщиной 60 мм для герметичного корпуса "Анчара" в сборочно-стапельном цехе "Севмаша".

Лодка стоила 2 млрд советских рублей, колоссальную сумму. К тому же некоторые из титановых пластин позже треснули из-за дефектов, в частности в балластных цистернах.

Фото: commons.wikimedia.org

В отличие от небольшой "Лиры" обтекаемой формы, "Анчар" была громоздкой. На огромной скорости шум внутри достигал 100 децибел, что плохо сказывалось на слухе экипажа. Также лодку могли засечь сонаром.

В остальном это была настоящая "бомба". Почти 4-тонные ракеты взмывали в небо с глубины 30 метров и уходили на цели. П-70 летели с околозвуковой скоростью, наведение было инерциальным, а на конечном участке включались активные радиолокаторы L-диапазона, которые выбирали наибольшую цель. Учитывая то, что ракеты могли оснащаться 200-килотонной ядерной частью, "Анчар" была крайне опасна, несмотря на свою шумность.

Александр ИЛЬИН

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