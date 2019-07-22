SR-71 нарочно бил рекорд скорости МиГ-25

Но выше "двадцать пятого" он так и не поднялся

В 1970-х гг. между СССР и США шла настоящая холодная война и гонка вооружений. Особенно в авиации. Вашингтон построил XB-70 "Валькирию", Москва ответила "соткой", правда, не достроила. Американцы сделали B-1A, русские создали Ту-160. И те, и другие хотели иметь в своем авиапарке самый быстрый и высотный самолет.

Советский МиГ-25 был настоящим бельмом на глазу для Пентагона, и особенно рекорд скорости перехватчика. В 1967 г. Михаил Комаров установил на доработанном МиГ-25 с шифром Е-266 рекорд скорости 2982 км/час.

У американцев таких перехватчиков не было, зато был SR-71. 27 июля 1976 г. Майор Пэт Бледсо и майор Джон Фуллер решили побить рекорд МиГ-25 на базе Эдвардс в южной Калифорнии. На SR-71 c серийным номером 61-7958 сделал круг, в конечной точке которого "Дрозд" летел уже со скоростью 3367 км/час. Тем не менее абсолютный рекорд скорости, поставленный МиГом, побит не был, так как правила гласили, что потолок самолета не должен изменяться более чем на 150 футов. Облака свели на нет все попытки летчиков установить рекорд в тот же день.

28 июля уже другие летчики – капитаны Боб Хелт и Ларри Эллиот – сели в другой SR-71 с серийным номером 61-7963 и поднялись на высоту 85 тыс. футов, или почти в 26 километров. К слову, рекорд высоты Александра Федотова на МиГ-25, который составляет 37,65 км, не побил никто.

Но по скорости SR-71 никого не было равных. Абсолютный рекорд скорости устанавливали Йоерс и Морган. Задача была пройти 25-километровый участок с максимальной скоростью, не "напоровшись" на ветер, который мог бы свести на нет все усилия. В результате была зафиксирована скорость 3,3 Маха, то есть 4039 км/час.



"На ускорении самолет рыскает, а нос задирается вверх. Там всего пять этапов. Все время мне нужно было опускать нос вниз, но на выходе мы в итоге вышли из трех Махов", – вспоминал Йоерс.

По его словам, самолет летал еще быстрее. Однако рекордам летчики тогда не уделяли много внимания.