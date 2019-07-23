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Российские ракетоносцы чудом увернулись от чужих истребителей

Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
В воздушном пространстве едва не разыгралась трагедия

Истребители F-16 Военно-воздушных сил Южной Кореи пересекли курс российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев и создали угрозу их безопасности. С таким заявлением выступило Министерство обороны РФ.

Инцидент произошел сегодня утром на Дальнем Востоке, когда два бомбардировщика Ту-95мс ВКС России выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря.

"В районе островов Токто (Такэсима) к российским самолетам приблизились два южнокорейских истребителя F-16, которые совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности. Южнокорейские летчики на связь с экипажами Ту-95мс не выходили и, после отстрела F-16 тепловых ловушек, осуществили маневр, удалившись от российских самолетов",

говорится в заявлении ведомства, которое приводит РИА "Новости".

Фото: flickr.com/Steve

В Минобороны особо отметили, что маршрут Ту-95мс проходил в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов. Воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было. Сеул уже не в первый раз выдвигает претензии к российским самолетам, заявляя о нарушении ими некоей произвольно установленной южнокорейскими властями "зоны опознавания ПВО". Однако подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами.

Происшествие окончилось мирно: никакого "предупредительного огня", о котором заявили власти государства, со стороны южнокорейских истребителей по российским самолетам открыто не было. "Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, – ответ не заставил бы себя ждать", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны.

Андрей ФИЛАТОВ
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