Южная Корея открыла огонь по российским самолетам

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В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что Россия нарушила воздушное пространство страны во вторник 23 июля.
Отмечается, что наши самолеты в течение трех минут находились в границах Кореи. На перехват немедленно отправили несколько истребителей, которые даже дали предупредительные выстрелы, передает агентство Yonhap.
В Минобороны пока никак не прокомментировали эту информацию.
Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что Россия все полеты выполняет в строгом соответствии с международными правилами.
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