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Южная Корея открыла огонь по российским самолетам

Фото: www.globallookpress.com
Истребители дали предупредительные выстрелы из-за нарушения границ

В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что Россия нарушила воздушное пространство страны во вторник 23 июля.

Отмечается, что наши самолеты в течение трех минут находились в границах Кореи. На перехват немедленно отправили несколько истребителей, которые даже дали предупредительные выстрелы, передает агентство Yonhap.

В Минобороны пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее в ведомстве неоднократно заявляли, что Россия все полеты выполняет в строгом соответствии с международными правилами.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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