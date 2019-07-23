Генерал сравнил С-400 и F-35 с двумя враждующими компьютерами

Пентагон оставляет для себя лазейку использования истребителя в небе Турции

F-35 и С-400 – это два враждующих компьютера, которые лучше не стоит подключать друг к другу. Поэтому поставка Анкаре российской зенитно-ракетной системы крайне опасна для американского истребителя, но в Пентагоне все равно не исключают использование F-35 в воздушном пространстве Турции.

Об этом в интервью Defense News заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн. Вместе с тем, по его словам, запрет продажи истребителя Анкаре не мешает использовать эти самолеты на базе Инджирлик, которую совместно используют американские и турецкие ВВС. Для этого только нужно будет оценить возможные угрозы и определить зону полетов, чтобы С-400 не мог засечь истребитель радаром.

"F-35 летают в Германию, Эстонию. Каждый раз мы оцениваем угрозы. То же самое мы делаем в F-22, и мы использовали эту практику в те времена, когда я летал на F-117", – сказал Голдфейн.

Пока F-35 нет в Инджирлике. И по словам генерала, в ближайшее время не будет. Но все возможно. Эстония также находится не так далеко от C-400 на северо-западе России, но F-35 все-таки туда летают. Главное, чтобы истребитель и ЗРК нарочно не направляли друг против друга с целью идентификации.

Ранее военные эксперты констатировали, что в случае совместного использования С-400 и F-35, зенитно-ракетный комплекс может сбить истребитель благодаря коду, по которому будет его определять в небе. Анкара планирует принять на вооружение С-400 уже с начала 2020 года.