Иран показал запуск своей новой ракеты с F-14

Копия американской AIM-54 Феникс насторожила Пентагон

Тегеран продемонстрировал видеоролик, на котором F-14 ВВС Исламской республики запускает новую иранскую ракету "Факур-90". Как пишет The National Interest, это не что иное, как копия американской AIM-54 Phoenix. Эти ракеты достались Ирану вместе с F-14, поставленными в 70-х годах. Судя по видео, летчик уничтожил мишень, запущенную в самом начале ролика.

Интересно, что в США дальнобойные AIM-54 Phoenix уже не выпускают, для F/A-18 их решили не делать, о чем, впрочем, пожалели после того как Россия вновь начала угрожать авианосцам своими бомбардировщиками Ту-22М с Х-22.

Ранее F-14, вооруженные AIM-54 должны были им противостоять. Но в 2006 году истребители были сняты с вооружения в США, но не в Иране. В Пентагоне сразу почуяли неладное. Иран после Исламской революции был уже давно не тот. Уже в 2007-м Минобороны США объявило о приостановке продажи деталей F-14 за рубеж, чтобы они не попали через третьи руки в Иран. В июле того же года оставшиеся F-14 были уничтожены, чтобы детали никаким образом не продали Тегерану.

Иран вышел из положения. В 2010 году в Тегеране заявили о глубокой модернизации F-14, в частности на истребители поставили иранские РЛС. Кроме того, Иран потребовал у США 80-й купленный истребитель, который США отказались поставлять после Исламской революции.