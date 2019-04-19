У СССР был секретный план уничтожения SR-71

Американский самолет издевался над советскими летчиками

Поскольку CША объявили о своих планах построить гиперзвуковой SR-72, который должен заменить легендарного "Черного дрозда", тема неуязвимого разведчика снова стала актуальной. Правда, в отличие от SR-71, новый аппарат будет беспилотный. Сажать человека в кабину столько скоростного самолета слишком опасно, хотя раньше ВВС США это особенно не смущало, достаточно вспомнить ракетоплан Х-15.

Как уверяет The National Interest, SR-71 не могла сбить ни одна советская ракета и ни один истребитель. Дело было не только в высочайшей скорости самолета, которая превышала 3500 км/час, но и в малозаметности. По сути это был первый стелс. Конструкторы нанесли специальную краску на крыльях, хвосте и фюзеляже. Она содержит феррит и поглощает радиоволны, практически не отражая их. Поэтому SR-71 было крайне трудно засечь радаром. Конечно, это не В-2, однако ЭПР у разведчика было, как у легкомоторного самолета. Радар его засекал, однако появлялся на нем самолет слишком поздно, чтобы дать координаты для ракеты.

Ничего поделать с SR-71 не могли не только ЗРК вроде С-200, но и МиГ-25, которые создавались именно для уничтожения подобных нарушителей.

NI приводит слова пилота-перебежчика Виктора Беленко, который угнал свой МиГ-25 в Японию. В свой книге "пилот МиГа" он писал, что SR-71 безнаказанно летали рядом с "двадцать пятыми".

"Они летали вдоль побережья, фотографируя наши объекты на расстоянии сотен миль. Их летчики издевались над Миг-25, которые вылетали на перехват. SR-71 поднимались на высоты, недосягаемые для советских летчиков и неторопливо кружили над ними. В других случаях они уходили та таких скоростях, что даже "двадцать пятые" не могли их догнать", – вспоминает Беленко.



Впрочем, план поимки дерзких SR-71 существовал. Для этого требовалось два МиГ-25. Один должен был находиться перед SR-71, второй под ним. В тот момент, когда разведчик начал бы уходить вперед, МиГи должны были выпустить ракеты. Однако сам Беленко считает, что план бы не сработал, так как система управления вооружением была слишком примитивной. Как говорится, им бы Миг-31БМ.





Была и другая проблема. На высоте более 27 км ракеты "воздух-воздух" теряли свою эффективность из-за разряженного воздуха. Кроме того, у советских Р-40 просто не хватило бы скорости, чтобы догнать SR-71, включившего форсаж.

Примерно то же самое говорит бывший пилот SR-71 Ричард Грэм. В своей книге он утверждает, что стрельба по SR-71 на крейсерской высоте 22860 метров настолько филигранная работа, что сбить его практически невозможно. Ни у одной ракеты не хватит маневренности.

На данный момент у России есть МиГ-31БМ, а к ним ракеты Р-33, Р-37. Один из первых пилотов МиГ-31, капитан Мягкий вспоминает на страницах книги Пола Кликмора "Черный Дрозд: по ту сторону секретных миссий", что имел реальную возможность сбить SR-71 в январе 1986 года.

"Сигнал на перехват поступил в 11.00, он сопровождался пронзительным звонком, затем был дублирован по линии громкой связи. Все это происходило на фоне бешеных криков с чрезмерным волнением, появление SR-71 всегда сопровождалось нервозностью", – пишет летчик.

Капитан пишет, что взял на сопровождение разведчика на высоте 16 км на расстоянии 120 км. SR-71 сразу же поднялся на 20 км, но по словам Мягкого, все равно оставался в зоне поражения Р-33. Если бы самолет нарушил воздушное пространство СССР, он был бы уничтожен. Нужно все же отметить, что SR-71 не уходил на свой максимум. Но с тех пор SR-71 начали появляться у советской границы намного реже.

