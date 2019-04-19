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Перехватчики МиГ-31БМ поднялись над Камчаткой

Фото: commons.wikimedia.org/Fedor Leukhin (CC BY-SA 2.0)
Истребители грозят США дальнобойной ракетой

Летчики смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили первые полеты на модернизированных МиГ-31БМ. Об этом сообщает "Камчатка-информ" со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Экипажи отработали задачи в составе пар. В ходе учебно-тренировочных полетов были подтверждены заявленные характеристики самолетов.

Нужно отметить, что за сухими фразами пресс-релиза скрывается совершенно другой самолет. По сути только МиГ-31БМ соответствует современным требованиям, а их в ВВС, ПВО и морской авиации не так уж и много. Пилоты летают на МиГ-31Б, МиГ-31БС, а эти истребители поступили на вооружение в 1990 году, то есть еще при СССР.

Фото: mil.ru

На МиГ-31БМ обновлена авионика, установлена новая система управления вооружением, а радиолокационные станции, согласно заданным характеристикам, позволяют обнаруживать цели на расстоянии до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Перехватчик может сопровождать до десяти воздушных целей и поражать шесть из них одновременно.

МиГ-31БМ вооружен самой дальнобойной управляемой ракетой в мире Р-37, поэтому самолет представляет серьезную опасность для американских бомбардировщиков, заправщиков и самолетов ДРЛО.

Александр ИЛЬИН
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