Перехватчики МиГ-31БМ поднялись над Камчаткой

Истребители грозят США дальнобойной ракетой

Летчики смешанного авиаполка морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили первые полеты на модернизированных МиГ-31БМ. Об этом сообщает "Камчатка-информ" со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Экипажи отработали задачи в составе пар. В ходе учебно-тренировочных полетов были подтверждены заявленные характеристики самолетов.

Нужно отметить, что за сухими фразами пресс-релиза скрывается совершенно другой самолет. По сути только МиГ-31БМ соответствует современным требованиям, а их в ВВС, ПВО и морской авиации не так уж и много. Пилоты летают на МиГ-31Б, МиГ-31БС, а эти истребители поступили на вооружение в 1990 году, то есть еще при СССР.

На МиГ-31БМ обновлена авионика, установлена новая система управления вооружением, а радиолокационные станции, согласно заданным характеристикам, позволяют обнаруживать цели на расстоянии до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Перехватчик может сопровождать до десяти воздушных целей и поражать шесть из них одновременно.



МиГ-31БМ вооружен самой дальнобойной управляемой ракетой в мире Р-37, поэтому самолет представляет серьезную опасность для американских бомбардировщиков, заправщиков и самолетов ДРЛО.