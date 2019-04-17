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SR-71 рассекретили журналисты и бывшие военные

Фото: commons.wikimedia.org
ЦРУ установило слежку за каждым

Вокруг российского Су-57 не утихает шумиха во многом потому, что реальные технические характеристики самолета до сих пор засекречены. Как истребитель засекает цели, как ведет себя в воздухе, чем выгодно отличается от Су-35С – ответы на на эти вопросы, казалось бы на виду, но кто это проверял? Тот, кто проверял, не расскажет.

Обывателю остается только верить на слово и ждать выпуски передачи на телеканале Минобороны, где дозировано будет выбрасываться в эфир очередная открытая информация.

Такова судьба всех секретных проектов, в том числе американских. Долгое время Пентагон скрывал свой F-117, пока он не рухнул рядом с жилыми домами, а катапультировавшийся пилот пошел звонить на базу, как ни в чем ни бывало.

Военный журнал War Is Boring опубликовал любопытную статью, как в 60-х годах журналисты буквально охотились за разведчиком SR-71, которого ВВС США отчаянно пытались от них защитить.

Сверхскоростной самолет разработали в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века. США стремились получить самолет, который мог бы безнаказанно летать над территорией СССР и стран Варшавского договора. "Черный дрозд" должен был заменить U-2, который стал слишком уязвим для советских зенитных ракет.

В Пентагоне секретные разработки называли "черными проектами". ЦРУ следило за каждой утечкой самолета, беря на карандаш любого журналиста или военного аналитика, который что-то узнал. Более того, агентов интересовал любой человек, который рассказывал про SR-71, будь то хоть таксист в аэропорту.

Фото: commons.wikimedia.org

Инженеры Lockheed Martin работали над SR-71 в Калифорнии, а также в Неваде на изолированной базе ВВС, известной как "Зона 51". Первый раз самолет полетел в 1962 году, однако военные, разумеется, держали рты на замках.

Тем не менее, как стало известно из недавно рассекреченных архивов ЦРУ, опубликованных на сайте Governmentattic.org, эксперты по авиации и ряд журналистов активно взялись за самолет и через какое-то время, путем догадок и логических предположений фактически рассекретили машину.

Первым был адмирал в отставке Джон Пирсон, работавший тогда в North American Aviation, которая построила F-86 Sabre и X-15. Эксперт дотошно изучал военный авиапром и к апрелю 1962 года понял, что Lockheed Martin и ЦРУ затеяли крайне любопытный самолет.

Причин так думать было несколько. Во-первых, главный инженер Кларенс "Келли" Джонсон куда-то исчез, до него стало очень трудно дозвониться. Пирсон набрал своему другу, который работал в Hughes Aircraft Company, эта компания участвовала в разработке сверхдальней ракеты "воздух-воздух" GAR-9, известной как предшественницы AIM-54 "Феникс" для F-14.

Единственный самолет, который мог взять такую ракету под крыло был F-108, но его программа была свернута. Пирсон предположил, что готовится другой аппарат, который и вооружат GAR-9. И он оказался прав.

При этих словах друг адмирала заметно осекся и предложил сменить тему разговора. После этого Пирсон только еще больше убедился в своей правоте. Надо ли говорить, что все подобные телефонные разговоры прослушивались ЦРУ.

Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)Наконец, Пирсон и его коллеги из North American Aviation узнали, что Пентагон инвестирует миллионы долларов в разработку огромного двигателя J-58, которые поставят на SR-71.

К марту бывший адмирал изучил поставки жидкого водородного и кислородного топлива, а также отследил перемещения летчиков-испытателей и даже субподрядчиков, которые работали над специальными прецизионными клапанами. Отсюда эксперт смог даже сделать вывод о предполагаемых технических характеристиках самолета. Стоит отметить, что костюм летчика SR-71 больше походил на костюм астронавта, чем обычного пилота.

О самолете поползли слухи. Гражданские летчики заметили в небе A-12 Oxcart, более короткую версию SR-71. После этого подключились СМИ. Самолет фактически был рассекречен, хотя все о самолете журналисты, естественно, не узнали.

В России о Су-57 сейчас можно сказать только то, что это скоростной маневренный истребитель со сложной системой радаров и датчиков. Минобороны пошло по другому пути и дает достаточно много информации о самолете, которая тут же попадает в СМИ. Однако проверить ее практически невозможно, так как результаты испытательных полетов все равно засекречены.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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