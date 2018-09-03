В США рассекретили подробности крушения F-117

Самолет рухнул во двор дома

В 80-х – начале 90-х годов самолеты-невидимки были настоящим секретным оружием США, которое Пентагон скрывал в том числе и от американских граждан. О "Стелсах" не снимали фильмы в Голливуде, в черный треугольник в небе вблизи военных баз нередко принимали за НЛО. B-2 тогда еще только только начинали испытывать, поэтому "Стелсом №1" был уже снятый с вооружения F-117 Nighthawk.

Как и с любым самолетом, с ним случались аварии, и подробности о них сразу же засекречивали, но кое-что все-таки попадало в СМИ. Журнал The National Interest приводит подробности аварии 4 августа 1992 года. Тогда капитан Джон Миллз настолько удачно катапультировался из горящего F-117, что отделался небольшой раной на подбородке. Однако жителей небольшого городка напугал до смерти.

ЧП произошло ночью, примерно в 30 км от базы Холломэн в Нью-Мексико. Только недавно Пентагон разрешил опубликовать переговоры очевидцев с полицией. Оказалось, что Миллз упал прямо на заднем дворе одного из жилых домов прямо на стоящие автоприцепы.

Неподалеку рухнул и загорелся самолет, раскидав трейлеры. По счастливой случайности, никто не пострадал. Как заявил позже заявил полиции один из жителей неподалеку места крушения, у него в спальне оказалась часть шасси, а сам мужчина был в ужасе, потому что боялся, что взорвется топливо или боеприпасы.

Хозяин одного из домов позвонил в полицию по "911", после чего потрясенный пилот вызвал машину с базы Холломэн. Позже оказалось, что кто-то из техников плохо подготовил самолет к вылету. С летчика сняли всю ответственность за инцидент.

В те времена Штаты пытались скрыть невидимки от советских, а затем российских спутников-шпионов. Для этого на самолет наносили специальный камуфляж и установили так называемый "ложный блок", чтобы запутать "коммунистов". В 1986 г. Пентагон хотел отправить F-117 бомбить Ливию, но передумал, чтобы не "светить" самолет перед СССР. В итоге истребители дебютировали в Панаме в 1989 г., но об этом мало, кто знал.

Именно авария 1992 г. во многом способствовала утечке информации об F-117. Хотя истребитель разбивался и раньше, на жилые дома он еще не падал.

В итоге местные жители поняли, что это был за самолет, хотя Пентагону удалось остановить утечку информации. Но прошло совсем немного времени, и о F-117 узнали во всем мире, а в 1999 г. Штаты потеряли первую такую машину в бою – в Югославии.