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Адская смесь: японцы сделают гибрид F-22 и F-35

Фото: commons.wikimedia.org
"Хищник" с новейшей авионикой станет хитом

Япония, которая во времена Второй мировой войны обладала могущественными ВВС – достаточно вспомнить их "Зиро" и нападение на Перл-Харбор, похоже, вновь раскручивает маховики военной машины. После объявления о перестройке вертолетоносцев "Идзумо" в авианосцы для размещения на палубах F-35 японцы "замахнулись" на машину, которой нет даже у США.

Lockheed Martin может разработать для Японии гибрид F-35 и F-22. Судя по всему, речь идет о мощной двухдвигательной машине уровня "двадцать второго", однако оснащенной самым передовым "софтом" от "тридцать пятого".

Несмотря на то что Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) рекомендовал Пентагону с большой осторожностью отнестись к милитаризации Японии, американцы, похоже, готовы передать Токио секретные технологии и ради хорошего заработка построить уникальный гибрид, вернее, дать возможность японцам сделать это самим.

Фото: flickr.comКак отмечает The National Interest, у японцев уже есть опыт "прочтения" американских самолетов. "Митсубиси" в 90-х уже наладила производство F-2, японской версии F-16. Это уже был не легкий истребитель, а истребитель-бомбардировщик. У японца больше скорость, практический потолок, 13, а не 9 точек подвески вооружений. Сам истребитель получился больше. NI отмечает и лучшую электронику у F-2. Минус у "Мицубиси" был только один – кусачая цена.

Теперь же Япония при поддержке США может создать новый истребитель, еще более дорогой F-3 с планером F-22 и авионикой F-35. Вполне реальный вариант, учитывая, что японцы реализовали похожую идею с F-16.

Как известно, экспорт F-22 в другие страны запрещен законом. К слову, это одна из причин, по которой производство данного самолета в конце концов было прекращено. Но совместный с японцами проект – это другое дело.

Фото: flickr.comВ скором времени у Японии появится смешанный парк из 141 F-35, 102 модернизированных F-15J и 82 F-2. Как считает NI, F-3 вполне может заменить не только F-2, но и F-15J.

Если строить такой гибрид, заказ должен быть не менее 184 машин, иначе самолет получится слишком дорогим. Тот же F-2 стоил в четыре раза дороже стандартного F-16, однако не обеспечивал четырехкратного превосходства.

По мнению зарубежных экспертов, Японии понадобится не менее $20 млрд для реализации программы F-3. И Токио пойдет на такие затраты только в том случае, если признает, что F-35 не смогут выполнить весь спектр своих задач.

Александр ИЛЬИН
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