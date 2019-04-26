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Пилоты F-35 пообещали уничтожить любой самолет ВКС РФ

Фото: flickr.com
На американском истребителе совершенно другие возможности

F-35 пока не приняты официально на вооружение, и по своей мощности – сильно уступают российским С-35С и Су-57, однако американские пилоты уже заявляют, что возможности у самолета такие, что они даже не думают о другой машине.

В интервью Scout Warrior летчики утверждают, что готовы пойти в бой на F-35 против любого самолета, включая российские и китайские малозаметные истребители Су-57 и J-20.

"После того, как я опробовал датчики и маневренность F-35, у меня нет и мысли сесть в какой-то другой самолет. В нем чувствуешь себя очень уверенно, самолет надежно защищен и быстро адаптируется в любой боевой обстановке", – сказал подполковник ВВС США Мэтт Хэйден из 56-ого истребительного крыла.

По словам других пилотов, F-35 превосходит любую существующую боевую платформу, включая J-31 и Су-57, хотя они и признают, что никогда не встречались с ними в воздухе. Хэйден сказал, что в воздушном бою решают не только датчики.

"В бою многое зависит от скорости. Если я увеличу эффективность F-35 до максимальной отметки, я смогу использовать слабые стороны любого другого самолета", – сказал пилот.

F-35 намного медленнее, чем Су-57, но ближний воздушный бой ведется на дозвуковых скоростях. Скорость в 2600 км/час нужна только если нужно быстро уйти или догнать кого-то, но мощность дает и маневренность.

Американские летчики уверяют, что с этим у "тридцать пятого" все в порядке. По словам Хэйдена, у каждого самолета есть свои недостатки, и когда проектируется самолет, приходится чем-то жертвовать ради других плюсов. Лучший пример этого F-35 и F-22. Последний – это воплощение мощи, но стоимость его обслуживания и расход топлива просто пугают.

Фото: flickr.comКитай, по данным отчета Совета по оборонной политике, совершил "кибер-кражу" некоторых технологий F-35 и применил их в J-20. Электро-оптическая система прицеливания, форма крыла и фюзеляжа, АФАР – очень похожи на то, что есть у F-35.

Но не все удалось скопировать. У пилота F-35 есть шлем, благодаря которому ему не нужно смотреть сразу на несколько дисплеев и датчиков, чтобы оценить угрозу. Это существенно экономит время, так как на шлем поступают и ценные данные с радара.

"F-35 собирает информацию с нескольких датчиков самолета и объединяет ее в единую "картинку". В итоге пилот не отвлекается от других задач", – рассказал Хэйден.

Фото: flickr.comEOTS, электро-оптическая система прицеливания помогает F-35 вести огонь с больших расстояний, а также определять дальность лазерным дальномером. Distributed Aperture System (DAS), представляющая из себя 6 электрооптических датчиков, предупреждает пилота о приближающейся ракете.

В ВВС США понимают, что в ближнем бою F-35 может не поздоровится от Су-35С или Су-30СМ. Поэтому "тридцать пятые" будет летать в связках с F-22.

Александр ИЛЬИН
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