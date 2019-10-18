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Лучшая в России "Казань" забуксовала: у подлодки опять проблемы

Лучшая в России
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Северный флот никак не получит главную конкурентку американской "Вирджинии"

Самая совершенная российская подлодка "Казань" проекта "Ясень-М" будет передана флоту не раньше конца 2020 года. Об этом накануне заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов в кулуарах заседания Союза машиностроителей РФ.

"С "Казанью" рассказывали про проблемы, которые возникают. С учетом ряда технических сложных решений, связанных с новизной систем, нам, похоже, придется упражняться с ней весь следующий год", – цитирует ТАСС Рахманова.

Передать лодку Северному флоту планировали в этом году. Однако в мае официально было объявлено, что нужно провести доработки вспомогательных систем, которые не отвечают требованиям Минобороны. Какие именно системы имелись в виду, не уточняется. По информации некоторых СМИ, это может быть связано с адаптацией пусковых установок к гиперзвуковых ракетам "Циркон", но официального подтверждения этих данных нет.

Фото: commons.wikimedia.orgС сентября прошлого года "Казань" находится на заводских ходовых испытаниях. Ранее Рахманов уже отмечал, что они идут непросто, и даже рассказал о некоторых конструктивных недочетах, связанных с системой управления. Но подробности он раскрывать не стал.

"Казань" – первая подлодка модернизированного проекта "Ясень-М". По сравнению с головным "Северодвинском", она претерпела ряд серьезных изменений, и, по данным западных экспертов, она может составить серьезную конкуренцию новым американским "Вирджиниям".

Александр ИЛЬИН
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