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Российские военные обнаружили неизвестную подлодку в Балтийском море

Субмарина времен ВОВ покоится на морском дне

Неожиданную находку экипаж тральщика "Александр Обухов" Балтфлота сделал во время учебного поиска мин.

"По итогам проведенной работы военными моряками в территориальных водах Российской Федерации был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области", - цитирует РИА Новости начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитана первого ранга Романа Мартова.

Скорее всего, подлодка затонула еще во время ВОВ. Однако точно пока сказать трудно – в районе, где она находится, плохая видимость, отмечает "МИР 24".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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