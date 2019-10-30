Российские военные обнаружили неизвестную подлодку в Балтийском море

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Неожиданную находку экипаж тральщика "Александр Обухов" Балтфлота сделал во время учебного поиска мин.
"По итогам проведенной работы военными моряками в территориальных водах Российской Федерации был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области", - цитирует РИА Новости начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитана первого ранга Романа Мартова.
Скорее всего, подлодка затонула еще во время ВОВ. Однако точно пока сказать трудно – в районе, где она находится, плохая видимость, отмечает "МИР 24".
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