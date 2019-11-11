В США признали превосходство российских подлодок в Арктике

Но ситуация может коренным образом поменяться в ближайшие годы

Россия оперирует на Севере советскими подлодками "Дельфин" и "Кондор" проекта 945А. Их эксплуатация становится все дороже, а обслуживание – неудобнее, так как их приходится модернизировать. Только новые лодки "Борей" и "Ясень-М" способны в перспективе на равных противостоять американским "Вирджиниям" и "Колумбиям", но далеко не факт, что России удастся полностью обновить подводный флот.

По мнению журнала The National Interest, пока Россия доминирует на стратегически важном Севере. Но в дальнейшем многое будет зависеть от того, удастся ли Москве заменить советские лодки на новые российские. И если со стратегическими "Бореями" дела продвигаются относительно неплохо, серия "Ясеней" забуксовала, поскольку сроки передачи второй лодки "Казань" флоту были отодвинуты на конец 2020 года.

Именно модернизированные лодки "Ясень-М" NI считает самыми опасными. Субмарины вооружены аналогами "Томагавков" – "Калибрами" и, вероятно, их дальнобойными версиями – "Калибр-М" с дальностью до 4500 км. Но, по версии западных экспертов, Москве не хватит денег, чтобы заменить каждую советскую подлодку на новую, и все равно, на протяжении долгого времени придется эксплуатировать субмарины холодной войны. Так, лодки "Дельфин" еще могут проходить до 2040 года, но многоцелевые нужно будет заменить гораздо раньше. В этом и состоит проблема, так как "Ясени" буквально "золотые" и стоят почти в два раза дороже, чем "Бореи" с "Булавами".



Для ВМФ РФ есть два пути: первый – это сокращение числа подлодок и второй – это глубокая модернизация субмарин, яркий пример – новая "Варшавянка". Скорее всего, Россия выберет некий средний вариант.