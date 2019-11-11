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В США признали превосходство российских подлодок в Арктике

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Но ситуация может коренным образом поменяться в ближайшие годы

Россия оперирует на Севере советскими подлодками "Дельфин" и "Кондор" проекта 945А. Их эксплуатация становится все дороже, а обслуживание – неудобнее, так как их приходится модернизировать. Только новые лодки "Борей" и "Ясень-М" способны в перспективе на равных противостоять американским "Вирджиниям" и "Колумбиям", но далеко не факт, что России удастся полностью обновить подводный флот.

По мнению журнала The National Interest, пока Россия доминирует на стратегически важном Севере. Но в дальнейшем многое будет зависеть от того, удастся ли Москве заменить советские лодки на новые российские. И если со стратегическими "Бореями" дела продвигаются относительно неплохо, серия "Ясеней" забуксовала, поскольку сроки передачи второй лодки "Казань" флоту были отодвинуты на конец 2020 года.

Фото: commons.wikimedia.org

Именно модернизированные лодки "Ясень-М" NI считает самыми опасными. Субмарины вооружены аналогами "Томагавков" – "Калибрами" и, вероятно, их дальнобойными версиями – "Калибр-М" с дальностью до 4500 км. Но, по версии западных экспертов, Москве не хватит денег, чтобы заменить каждую советскую подлодку на новую, и все равно, на протяжении долгого времени придется эксплуатировать субмарины холодной войны. Так, лодки "Дельфин" еще могут проходить до 2040 года, но многоцелевые нужно будет заменить гораздо раньше. В этом и состоит проблема, так как "Ясени" буквально "золотые" и стоят почти в два раза дороже, чем "Бореи" с "Булавами".

Для ВМФ РФ есть два пути: первый – это сокращение числа подлодок и второй – это глубокая модернизация субмарин, яркий пример – новая "Варшавянка". Скорее всего, Россия выберет некий средний вариант.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Американцам все время нужна война.
Они почему такие агрессивные, ведь народ то не хочет войны, а вот их избранники думают только о войне.
С кем не важно, лишь бы была война, и каждый президент начинает новую войну что бы войти в историю.
Трамп не начал новой, но зато отметился удором Топоров по Сирии.
Зачем??
Все просто, любоя страна с нефтью должна подчиняться Вашингтону, нет, на тебе Томагавком по стране.
Японцы получили Малышом по башке и теперь они выполняют их волю, а Украина не хочет получить по башке и сразу начала выполнять их волю.
Они посмотрели на поляков и прибалтов, те тоже сразу легли под американцев и получили и получают деньги от ЕС, куда их и приняли для того чтобы было законно выделять по 15 триллионов долларов только полякам.
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