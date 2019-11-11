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У лучших подлодок США отваливается стелс-покрытие

Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
Компанию-производителя сдал уволенный сотрудник

Вслед за разрушающимся стелс-покрытием истребителей F-22 в США разразился похожий скандал, но на этот раз с подлодками "Вирджиниями".

Бывший инженер судостроительной компании Huntington Ingalls Industries Ари Лоуренс подал в суд на своего экс-работодателя. По словам мужчины, его уволили после того, как он заявил о проблемах с покрытием, которое наносится на металлический корпус.

Благодаря ему удается поглощать звуковые волны и оставаться незаметным для гидролокатора. Однако фотографии, сделанные начиная с 2006 года, говорят о том, что покрытие отслаивается. На них видно, что субмарины выходят из порта приписки с монотонным корпусом, а выходят с "пятнами".

Как уверяет Лоуренс, чьи слова приводит The National Interest, Huntington Ingalls Industries сфальсифицировала результаты испытаний и запустила в производство неудачное покрытие, которое в результате придется менять.

В компании с этим категорически не согласны и намерены судиться, доказывая свою правоту, так как если покрытие признают бракованным, Huntington Ingalls Industries придется иметь дело с Пентагоном.

По мнению западных экспертов, "исчезающее покрытие" довольно распространенное явление, если лодка работает на больших глубинах. Длительное патрулирование, ржавчина, изменение температуры – все это приводит к тому, что слой разрушается и от лодки отваливаются "плитки".

Аналогично отслаивается покрытие у британских субмарин, а российские подводники не спешат заменять отпавшие фрагменты. Например, титановые "Барракуды" долгое время эксплуатировались с частично разрушенным покрытием. 

Александр ИЛЬИН

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