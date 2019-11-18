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В США ужаснулись возвращению "Акулы" с сотнями "Калибров"

В США ужаснулись возвращению "Акулы" с сотнями "Калибров"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Гигантские подлодки покажут НАТО "кузькину мать"

Высказывание вице-адмирала Олега Бурцева о том, что две крупнейшие в мире подлодки "Акула" вооружат двумя сотнями "Калибров" вызвало настоящее беспокойство на Западе. Бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ заявил об этом еще в марте, однако в США до сих пор обсуждают его слова.

В данный момент две оставшиеся лодки – "Архангельск" и "Северсталь" выведены из состава флота и ожидают утилизации. Но если их модернизируют и вооружат крылатыми ракетами, российские моряки получат настоящих монстров.

Для сравнения, американские "Огайо" вооружены 154 "Томагавками" каждая. Новейшие фрегаты ВМФ РФ проекта 22350 могут "похвастаться" лишь 16 "Калибрами", а у американцев еще есть эсминцы "Арли Берк" и новейшие "Замволт".

После окончания холодной войны США как никто другой понимали опасность советских "Акул", поэтому сделали все, чтобы их распилили на металлолом. ТК-202, ТК-12, ТК-13, которые могли еще служить и служить, утилизировали в рамках российско-американской программы "Совместного уменьшения угрозы". Остались только две вышеупомянутые лодки и "Дмитрий Донской", переоборудованный под ракеты "Булава".

Фото:Сергей Бобылев/ТАССНо по мнению NI, переоборудовать "Акулы" под "Калибры" будет дороже, чем построить новые подлодки с нуля. "Архангельск" и "Северсталь" были введены в строй соответственно в 1987 и 1989 годах. Российские "Дельфины", до сих пор бороздящие океан, примерно тех же годов выпуска, но это ракетоносцы.

Многоцелевые "Щука-Б" введены в эксплуатацию немного позже, в 1990-1993 годах. Но их уже нужно срочно менять на "Ясени". Многоцелевые субмарины должны обновляться максимально быстро, а именно в этот разряд перекочуют две "Акулы", если их вооружат "Калибрами".

Гиганты придется основательно перестраивать, и дело не только в ракетах. Но если в Минобороны все же на это решатся, это будет скорее имиджевый ход. Подлодки стоят давно и резать их на металлолом подводникам по-человечески жалко, поэтому возникают подобные идеи.

Александр ИЛЬИН

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