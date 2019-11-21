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Запад: русские подлодки готовят удар по Европе

Запад: русские подлодки готовят удар по Европе
Фото: mil.ru
Норвежцы забили тревогу

Рейды подводных лодок ВМФ РФ в Атлантике всерьез обеспокоили командовани НАТО. Дело в том, что в середине октября сразу восемь подводных лодок, из них шесть атомные, вошли в холодные воды Барнецева и Норвежского морей, выполняя свои учебно-боевые задачи. Плюс еще две подлодки "Псков " и "Нижний Новгород" проекта "Барракуда" находись примерно в том же районе.

До этого походы с участием такого количества субмарин совершались лишь во времена холодной войны. Эти десять подлодок составляют около 20% подводного флота России. Для сравнения, Тихоокеанский флот США с его 30 субмаринами в 2013 году смог вывести на учения только 8 лодок в столь короткие сроки. Всего в Тихом и Атлантическом океане дежурят полсотни американских субмарин, и это число постепенно уменьшается.

Как написал Barents Observer со ссылкой на источник в норвежской разведке, задачей подлодок было в течение двух месяцев прикрывать стратегические ракетоносцы. Командирам приказали проникнуть как можно глубже в Северную Атлантику и при этом не выдать себя.

Норвежцы опасаются, что российские подлодки могут атаковать силы НАТО под предлогом прикрытия лодок с баллистическими ракетами.

Чтобы нанести удар по портам НАТО, раньше советским подлодкам приходилось проходить через Фареро-Исландский рубеж, постоянно рискуя быть обнаруженными, но теперь это делать необязательно. Современные российские подлодки оснащены ракетами большой дальности. Находясь в Норвежском и Баренцевом морях, они могут поражать любые цели в Северной и Центральной Европе.

Фото: mil.ruОсобенно опасны подлодки "Ясень", правда пока у России на вооружении есть только одна. Последующее вооружение субмарин "Калибрами" и гиперзвуковыми "Цирконами" только усугубит ситуацию для НАТО.

По мнению западных военных экспертов, чье мнение приводит The National Interest, Западу придется перейти к "открытой противолодочной войне", в том числе, в арктическом районе. Во времена холодной войны субмарины постоянно вели игру в "кошки-мышки", однако сейчас появились беспилотные подводные аппараты, с помощью которых в альянсе надеются взять российские субмарины под колпак.

Александр ИЛЬИН

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