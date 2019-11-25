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Тихоокеанский флот получил грозную подлодку

Тихоокеанский флот получил грозную подлодку
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Россия выбирает субмарины с "Калибрами"

В понедельник в Санкт-Петербурге подняли Андреевский флаг над подлодкой проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский". Об этом сообщает Mil.Press FLOT.

Речь идет об очередной модернизированной "Варшавянке", конкретно эта – первая лодка серии для Тихоокеанского флота. В октябре она успешно прошла госиспытания.

Всего для ТОФ в 2016 году заказали шесть подлодок этого типа. Вооруженные "Калибрами" и торпедами субмарины должны стать мощным усилением дизель-электрического подводного флота, состоящего из советских "Палтусов" проекта 877.

Новые "Варшавянки" более скрытные, мощные и обладают более современными автоматизированной информационно-управляющей системой и современным инерциальным навигационным комплексом.

Александр ИЛЬИН

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